Москва точно почувствует войну на себе: стало известно о неожиданных слабых местах РФ

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Клименко Елена
Уязвимые места России становятся все более очевидными. Украина все более эффективно поражает ключевые логистические узлы агрессора — от портов до железнодорожной инфраструктуры, что может заставить Москву впервые почувствовать реальное влияние войны, считает политический и экономический аналитик Тарас Загородний. Он подчеркнул, что слабыми звеньями являются порты Балтийского региона и Новороссийск, которые уже подвергаются атакам украинских беспилотников и ракет.
Фото: из открытых источников
Также существенной слабостью является железнодорожная сеть РФ. По словам Загороднего, операция СБУ "Паутина" ясно продемонстрировала, насколько просто можно заблокировать движение грузовых поездов и транспорта на территории России.
Известно, что операция "Паутина", во время которой было выведено из строя около 34% российской стратегической авиации, была подготовлена еще в 2023 году во время ударов по Крыму, сообщают аналитики Defense Express.
СБУ опубликовала новые кадры по этой спецоперации, в результате которой был уничтожен 41 военный самолет на четырех российских аэродромах. По информации пресс-службы СБУ, это был ответ на массированные удары РФ по украинским городам, больницам и критической инфраструктуре.
После этого Россия начала срочно укреплять охрану своей авиабазы — по меньшей мере 14 аэродромах уже возводят специальные укрытия для самолетов, по данным OSINT-аналитика Def Mon.
Как уже писали "Комментарии", немецкий канцлер Фридрих Мерц не поддерживает участие российского диктатора Владимира Путина как возможного посредника по урегулированию вооруженного противостояния между Израилем и Ираном. Об этом сообщает издание Stern.
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