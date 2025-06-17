Москва точно почувствует войну на себе: стало известно о неожиданных слабых местах РФ

Уязвимые места России становятся все более очевидными. Украина все более эффективно поражает ключевые логистические узлы агрессора — от портов до железнодорожной инфраструктуры, что может заставить Москву впервые почувствовать реальное влияние войны, считает политический и экономический аналитик Тарас Загородний. Он подчеркнул, что слабыми звеньями являются порты Балтийского региона и Новороссийск, которые уже подвергаются атакам украинских беспилотников и ракет.

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Также существенной слабостью является железнодорожная сеть РФ. По словам Загороднего, операция СБУ "Паутина" ясно продемонстрировала, насколько просто можно заблокировать движение грузовых поездов и транспорта на территории России.

"Представьте, что будет, если в течение недели в Москву не будет поступать никаких грузов. Тогда Кремль действительно почувствует войну и изменит свое отношение к текущей ситуации", — подчеркнул эксперт.

Известно, что операция "Паутина", во время которой было выведено из строя около 34% российской стратегической авиации, была подготовлена еще в 2023 году во время ударов по Крыму, сообщают аналитики Defense Express.

СБУ опубликовала новые кадры по этой спецоперации, в результате которой был уничтожен 41 военный самолет на четырех российских аэродромах. По информации пресс-службы СБУ, это был ответ на массированные удары РФ по украинским городам, больницам и критической инфраструктуре.

После этого Россия начала срочно укреплять охрану своей авиабазы — по меньшей мере 14 аэродромах уже возводят специальные укрытия для самолетов, по данным OSINT-аналитика Def Mon.

Как уже писали "Комментарии", немецкий канцлер Фридрих Мерц не поддерживает участие российского диктатора Владимира Путина как возможного посредника по урегулированию вооруженного противостояния между Израилем и Ираном. Об этом сообщает издание Stern.