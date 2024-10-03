В Украине прокомментировали информацию о якобы ударе ВСУ по Курской АЭС

Украина не имеет никакой причины, чтобы бить по Курской АЭС, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Удар по Курской АЭС

По его словам, россияне просто вбросили в информационное пространство лживую информацию о том, что ВСУ ударили по АЭС с HIMARS.

"Конечно, никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. При чем здесь обстрел АЭС? Она далековато. Ничего общего с атакой на Курскскую АЭС нет", — написал в Телеграмме Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в российских телеграмм-каналах сообщают, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали Курскую АЭС. Видео, как что-то горящее у станции, массово публикуют в российских социальных сетях. В частности, российский телеграмм-канал Маш сообщает, что ВСУ якобы попытались атаковать Курскскую АЭС "НАТИвским вооружением". По информации источников канала, якобы российское ПВО сбило у станции в 16.20 по местному времени "французскую авиабомбу". "Она упала в пяти километрах от станции. Сейчас там пожар", – сказано в сообщении.

Не исключено, что эта российская провокация посвящена визиту в Киев генсека НАТО Марка Рютте. Известно, что он для своей первой поездки в качестве генсека выбрал Украину, а не поехал традиционно в Штаты. Этим он направил мощный сигнал, что НАТО будет продолжать поддержку Украины. Аналитики отмечали, что после этого визита в Кремле будут "кусать локти" от злости.

Кстати, в РФ неоднократно заявляли, что Силы обороны якобы хотели захватить Курскую АЭС. Особенно много таких сообщений было в первые дни операции в Курской области.



