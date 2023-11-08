В Украине продлили военное положение: до какого числа

Верховная рада Украины приняла внесенные президентом Владимиром Зеленским законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. Об этом, как сообщают "Комментарии", в своем Telegram-канале в среду, 8 ноября, написал депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Мобілізацію та військовий стан продовжено

Для одобрения этого решения было необходимо собрать, самое малое, 226 голосов нардепов. В результате голосования за пролонгацию военного положения проголосовали 329 парламентариев, за продолжение всеобщей мобилизации — 322 депутата.

Это было уже девятое голосование Верховной Рады Украины за военное положение с начала широкомасштабного вторжения.

Военное положение действует в Украине с начала полномасштабного военного вторжения России 24 февраля 2022 года. Тогда же Владимир Зеленский визировал закон о всеобщей мобилизации украинцев, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет лишены права покидать Украину. Исключения сделаны для инвалидов, непригодных к воинской службе, лиц, сопровождающих на лечение своих родственников или многодетных родителей. Также право временно покинуть страну получили спортсмены для участия в соревнованиях, волонтеры и ряд других категорий граждан, которые воспользовались системой "Шлях".

Напомним, что режим военного положения, согласно норм действующей Конституции, не предусматривает проведения выборов президента и парламента. По сообщениям СМИ, на их проведении ранее настаивали западные союзники Украины. В Украине отмечали, что в условиях войны невозможно соблюсти избирательные права военных, беженцев, жителей временно оккупированных территорий. Кроме того, невозможно гарантировать свободный и равный доступ к СМИ, а также защитить украинского информационное пространство от возможного вмешательства России.

Если бы не режим военного положения, очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О выборах Президента Украины" должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока, то есть 31 марта 2024. Избирательный процесс должен был стартовать в конце декабря текущего года.

Тем временем, зарплата в Украине выросла на четверть, — Госстат.

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