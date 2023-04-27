В Украине представили новый беспилотник-разведчик

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Моесеенко Валентина
Прототип
нового беспилотника показали на выставке Brave1. Об этом сообщает
"Милитарный", пишут "Комментарии". По данным разработчиков,
дрон MiniShark в первую очередь создан для выполнения разведывательных задач.
Новый БПЛА MiniShark представил украинский производитель
В
Ukrspecsystems утверждают, что беспилотник может обнаруживать наземные цели в
интересах артиллерии, специальных подразделений и частей сухопутных войск.
Радиус применения БПЛА MiniShark составляет 35 км.
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Разработчики
отмечают, что одно из преимуществ нового беспилотника – запуск с руки и легкая транспортировка.
Ведь вся система умещается в двух рюкзаках.
Дрон с размахом крыльев 2,6 метра и длиной 125 см имеет максимальную взлетную массу до 5 кг, продолжительность его полета – 2 часа. Заявленная максимальная скорость полета – 120 км/ч. Рабочая высота полета – 1000 метров. Беспилотник может быть оборудован оптико-электронной системой с 10-кратным оптическим увеличением. Рабочий диапазон температур при эксплуатации нового дрона составляет от -15 °C до +45 °C.
MiniShark
после завершения полетного задания совершает автономную посадку фюзеляжем.
Представитель компании рассказал, что работа над созданием нового БПЛА началась после получения запросов от украинских военных на подобный летательный аппарат. В настоящее время беспилотник MiniShark проходит заводские испытания.
Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что впервые в Германии производитель танков Leopard выпустит уникальный беспилотник.
Как писали "Комментарии", Кремль все же готовится к параду 9 мая, разработав параллельно инструкцию на случай нападения украинских беспилотников.
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