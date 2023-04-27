В Украине представили новый беспилотник-разведчик

Прототип нового беспилотника показали на выставке Brave1. Об этом сообщает "Милитарный", пишут "Комментарии". По данным разработчиков, дрон MiniShark в первую очередь создан для выполнения разведывательных задач.

Новый БПЛА MiniShark представил украинский производитель

В Ukrspecsystems утверждают, что беспилотник может обнаруживать наземные цели в интересах артиллерии, специальных подразделений и частей сухопутных войск. Радиус применения БПЛА MiniShark составляет 35 км.

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Разработчики отмечают, что одно из преимуществ нового беспилотника – запуск с руки и легкая транспортировка. Ведь вся система умещается в двух рюкзаках.

Дрон с размахом крыльев 2,6 метра и длиной 125 см имеет максимальную взлетную массу до 5 кг, продолжительность его полета – 2 часа. Заявленная максимальная скорость полета – 120 км/ч. Рабочая высота полета – 1000 метров. Беспилотник может быть оборудован оптико-электронной системой с 10-кратным оптическим увеличением. Рабочий диапазон температур при эксплуатации нового дрона составляет от -15 °C до +45 °C.

MiniShark после завершения полетного задания совершает автономную посадку фюзеляжем.

Представитель компании рассказал, что работа над созданием нового БПЛА началась после получения запросов от украинских военных на подобный летательный аппарат. В настоящее время беспилотник MiniShark проходит заводские испытания.

Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что впервые в Германии производитель танков Leopard выпустит уникальный беспилотник.

Как писали "Комментарии", Кремль все же готовится к параду 9 мая, разработав параллельно инструкцию на случай нападения украинских беспилотников.