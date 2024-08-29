В Украине предлагают заработать 10-часовой рабочий день: как реагируют украинцы

Капитан ВСУ и эксперт по энергетике Андрей Гнатуш выступил с предложением продлить рабочий день на два часа, увеличив его продолжительность с восьми до десяти часов. Он убежден, что такое изменение принесет пользу Украине и экономике. Об этом Гнатуш заявил в эфире телеканала КИЕВ24.

Рабочий день в Украине (фото из открытых источников)

По его словам, украинцы должны мобилизовать и понять, что война касается каждого. Гнатуш подчеркнул важность активного участия в укреплении обороноспособности страны, особенно в сложившейся ситуации.

"Украинцам нужно максимально мобилизоваться, понимать, что война их касается, и кто забыл, тот может в темноте посидеть, посмотреть на черные улицы за окном. Максимально приобщаться к поднятию обороноспособности. Я бы вообще на месте государства рассмотрел перевод с 8-часового рабочего дня на 10-часовую. 2 часа работаем на восстановление экономики страны: на энергетические мощности, на ВПК, на все, что связано с войной. .

Предложение вызвало неоднозначную реакцию среди украинцев. Одни поддержали идею, другие отнеслись к ней нейтрально. Для многих длительный рабочий день уже норма, поэтому они не видят в этом предложении ничего нового. Однако среди комментариев также были высказывания, что коррупция остается основной проблемой: "а воровать перестать не пробовали?"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в сентябре перечислят стоимость бензина . Ошибается тот, кто думает, что повышение цен на топливо будет происходить единовременно в начале осени. На самом деле, в сентябре ожидается только первый этап, в рамках которого бензин может подорожать на 1,3 грн, дизтопливо – на 1,75 грн, а автогаз – на 0,16 грн.