В Украине появился регион, где тревога будет включаться по-особенному: детали

В Хмельницкой области с 7 июля меняется порядок объявления воздушной тревоги при угрозе от ударных и разведывательных беспилотников. Теперь тревогу будут объявлять не во всем регионе, а только в районах, где непосредственно есть угроза. Об этом говорится в сообщении руководителя Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Тюрна.

Воздушная тревога. Фото: из открытых источников

"Это решение принято с учетом анализа ситуации и учитывая протокольное решение Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с целью максимально уменьшить негативное влияние тревог на повседневную жизнь жителей области, экономику, образование и здравоохранение", — сказано в сообщении.

Теперь сигнал "Воздушная тревога" во время движения беспилотников россиян будет объявляться в районах, над которыми движутся беспилотники. Постоянную тревогу во время пролета будут объявлять только в Хмельницком районе.

"Порядок объявления тревог во время угрозы ракетных ударов остается без изменений. Областная военная администрация уже обеспечила все технические возможности для внедрения этих изменений", — добавил Тюрин.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска в ночь на 5 июля выпустили по Украине 322 дрона. Основное направление удара – Староконстантинов Хмельницкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В сообщении говорится, что россияне выпустили 322 ударных дрона и беспилотники-имитаторы с шести направлений – Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово. Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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