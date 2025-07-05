РФ выпустила по Украине более 300 дронов: в ВСУ рассказали, что стало ключевой целью оккупантов

Российские оккупационные войска в ночь на 5 июля выпустили по Украине 322 дрона. Основное направление удара – Староконстантинов Хмельницкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что россияне выпустили 322 ударных дрона и беспилотники-имитаторы с шести направлений – Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы ПВО обезвредили 292 дрона: 157 — сбили, 135 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Основное направление удара — Хмельницкая область, город Староконстантинов.

Как отметили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание в четырех локациях, падение сбитых (обломки) — на шести локациях.

В Хмельницкой ОВА уточнили, что во время ночной и утренней российских атак силы ПВО обезвредили 42 дрона.

"Места падения обломков устанавливаются. Информация о повреждениях, травмированных или погибших не поступала", — глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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