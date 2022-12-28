В Украине погиб австралиец, воевавший против России

Австралиец Сейдж О'Доннелл погиб во время боевых действий в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание CNN.

В Украине погиб Сейдж О'Доннелл. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения в Российскую Федерацию украинский народ встал на защиту своего государства. Кроме украинцев, которые воюют за свою страну, граждане других стран приезжали для защиты свободы.

Среди них оказался и австралиец Сейдж О'Доннелл, в конце декабря убитый в ходе боевых действий в Украине. О'Доннелл раньше почти шесть лет служил в австралийской армии, а затем попал в Украину. Интернациональный легион Украины выразил соболезнования из-за смерти бойца.

"Австралийский мудрец О'Доннелл, служивший в Украине добровольцем, погиб на поле битвы. Честь , Слава и Благодарность Нашему Брату" , - написал в Facebook International Legion Defense of Ukraine .

Мать Сейджа О'Доннелла заявила, что он "погиб в бою, защищая свободу украинского народа", и "всегда верил в защиту страны, людей и права на свободу".

"Сейдж решил прожить жизнь, верную своим убеждениям и делу. Он влюбился в Украину и ее культуру, и был поражен добротой и гостеприимством", — пишет мать австралийского военного.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине продолжают нести потери военные из Польши. Польши поддерживают Украину не только финансово или материально, но и воюют за Украину в батальонах против российской армии.

Также "Комментарии" писали о том, что известно, на какие потери готов пойти президент России Владимир Путин — около 300 тыс. человек, однако российские чиновники заявляют, что Россия не сдастся, несмотря на количество погибших солдат.





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