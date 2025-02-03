В Украине ответили, насколько глубоко беспилотники ВСУ могут бить вглубь России

Благодаря развитию и улучшению беспилотных систем Украина может перейти к технологическому государству. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью для "Донбасс Реалии" рассказал командующий Сил Беспилотных Систем ВСУ Вадим Сухаревский.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

В частности, у него спросили, как далеко беспилотники могут поражать вглубь России.

"Подтвержденная и возможная глубина работы нашей, на сегодняшний день, составляет более 2 тысяч км", — сказал Сухаревский.

Командующий Сил Беспилотных Систем отметил, технологии беспилотных систем в дальнейшем будут развиваться в соответствии с задачами.

"Моя задача – сделать государство и армию сильной, готовой к любой войне будущего", — отметил командующий Беспилотных систем.

По его убеждению, древнее латинское выражение "если вы хотите мира, готовьтесь к войне" всегда будет актуально.

"И беспилотные системы, в этом разрезе, я думаю, еще не одно столетие будут актуальными", — убежден Сухаревский.

Отдельно он сказал, что пока нет реальной альтернативы платформе спутниковой связи Starlink, но Украине надо двигаться к созданию собственных средств интернет-связи, включая спутники.

Также Вадим Сухаревский высказался, насколько Украина зависима от западной помощи.

"Комплектующие, технологии, работа с нашими союзниками — это путь нашего прогресса, но это путь и их прогресса", — подчеркнул Сухаревский.

Он считает, что украинский опыт войны интересен западным партнерам как для анализа, так и для внедрения в секторе обороны и безопасности. Технологии от союзников во время войны являются стратегически важными, отметил Сухаревский.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне придумали две версии удара по Суджи: для более умных и совсем тупых.



