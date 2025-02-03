Россияне придумали две версии удара по Суджи: для более умных и совсем тупых

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Кравцев Сергей
Удар российских войск по интернату в Судже не был случайностью. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Евгений Дикий.
Удар по интернату в Судже. Фото из открытых источников
По словам эксперта, удар по убежищу в Судже был продуман россиянами. Ведь сразу после него пропаганда РФ начала продвигать нарратив о причастности Украины к этому удару.
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Как уточняют ВС, около 18.00 1 февраля российская авиация нанесла удар с применением управляемой авиабомбы по месту временного проживания гражданского населения (ул. Ленина, 7, Суджа, РФ) — трехэтажному зданию бывшего интерната, в котором находилось 86 гражданских лиц местного населения и пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими.
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