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В Украине ответили на новые ядерные угрозы Путина

Сибига сказал, что когда Путин сталкивается с силой, он отступает и находит способы объяснить это своим людям

сегодня, 14:50
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Лиля Воробьева

Угрозы российского президента Владимира Путина бездействуют, поэтому союзники Украины не должны подвергаться им. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В Украине ответили на новые ядерные угрозы Путина

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Весной 2022 года Путин предупреждал о неслыханных последствиях, если Запад предоставит Украине оружие для обороны. Оружие было предоставлено, но Путин ничего не сделал. Подобная риторика повторялась много раз в последние годы", – отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что когда Путин сталкивается с силой, он отступает и находит способы объяснить это своим гражданам.

"Путин использует угрозы, чтобы ослабить поддержку Украины. Однако союзники должны его только усиливать: снять ограничения, увеличить дальнобойное оружие, воздушный щит, экономическую и энергетическую устойчивость Украины. Страх и промедление приводят к смертям и кризисам. Чтобы восстановить мир, нужна смелость, а не страх", – подытожил Сибига.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал заявление о дальнобойном западном оружии и прямом участии стран НАТО в войне в Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что применение украинской армией западного оружия большой дальности для ударов по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях. По словам Путина, использование этого оружия невозможно без поддержки стран НАТО, в том числе спутниковых данных и "полетных задач", которые, как он утверждает, могут вводиться только военными альянсами.

Путин подчеркнул, что Вооруженные силы Украины уже совершают удары по глубине России, однако отметил, что использование высокоточного оружия большой дальности является "совсем другой историей". Он считает, что это может служить подтверждением прямого участия США и европейских стран в войне.



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