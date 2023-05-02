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В Украине отреагировали на "миротворческую миссию" Папы Римского - СМИ

Украинский чиновник из администрации президента ответил на миссию мира, о которой заявил Папа Римский.

сегодня, 11:20
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Автор:

Slava Kot

Папа Римский Франциск рассказал, что имеет миротворческую миссию, однако пока не собирается ее объявлять. На такие заявления отреагировал чиновник, близкий к администрации президента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

В Украине отреагировали на "миротворческую миссию" Папы Римского - СМИ

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Католический религиозный деятель впервые совершил путешествие после тяжелой болезни. Папа Франциск посетил Венгрию, где рассказал о том, что играет определенную роль в мирном урегулировании войны в Украине.


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"Миссия продолжается, но она еще не обнародована. Когда это станет публичным, я раскрою это", — сказал Папа Римский.

Однако украинский чиновник заявил, что Украина ничего не знает о миссии Ватикана, призванной завершить войну.

"Президент Зеленский не соглашался на такие дискуссии от имени Украины. Если переговоры проходят, то без нашего ведома или нашего благословения", — сказал CNN украинский чиновник, близкий к президентской администрации.

Напомним, что в конце апреля премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Украинский политик обсудил с религиозным деятелем "формулу мира" президента Владимира Зеленского и предложил Папе Римскому приехать в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на востоке Украины российских военных сил больше, чем у армий некоторых стран Европейского Союза.

Также "Комментарии" писали о двух людях, которые окончательно убедили Путина начать войну против Украины. Ими оказались украинский политик-изменник Виктор Медведчук и российский бизнесмен Юрий Ковальчук.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-02-23/index.html
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