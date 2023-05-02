В Украине отреагировали на "миротворческую миссию" Папы Римского - СМИ

Папа Римский Франциск рассказал, что имеет миротворческую миссию, однако пока не собирается ее объявлять. На такие заявления отреагировал чиновник, близкий к администрации президента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Католический религиозный деятель впервые совершил путешествие после тяжелой болезни. Папа Франциск посетил Венгрию, где рассказал о том, что играет определенную роль в мирном урегулировании войны в Украине.

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"Миссия продолжается, но она еще не обнародована. Когда это станет публичным, я раскрою это", — сказал Папа Римский.

Однако украинский чиновник заявил, что Украина ничего не знает о миссии Ватикана, призванной завершить войну.

"Президент Зеленский не соглашался на такие дискуссии от имени Украины. Если переговоры проходят, то без нашего ведома или нашего благословения", — сказал CNN украинский чиновник, близкий к президентской администрации.

Напомним, что в конце апреля премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Украинский политик обсудил с религиозным деятелем "формулу мира" президента Владимира Зеленского и предложил Папе Римскому приехать в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на востоке Украины российских военных сил больше, чем у армий некоторых стран Европейского Союза.

Также "Комментарии" писали о двух людях, которые окончательно убедили Путина начать войну против Украины. Ими оказались украинский политик-изменник Виктор Медведчук и российский бизнесмен Юрий Ковальчук.