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В Украине отреагировали на информацию о модернизированных "Искандерах", которые появятся в РФ

СМИ писали о серийном производстве "Искандеров" в России, но в ЦПД говорят, что это неправда

сегодня, 15:54
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Кравцев Сергей

Информация о том, что РФ якобы готовится к серийному производству модернизированной версии системы "Искандер-М" с увеличенной дальностью, не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

В Украине отреагировали на информацию о модернизированных "Искандерах", которые появятся в РФ

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Издание Bulgarian Military написало, что главным отличием модернизированной версии "Искандер-М" от предыдущей, является увеличенная дальность полета, которая достигает тысячи километров. В частности, якобы увеличение дальности стало возможным благодаря усовершенствованному двигателю и увеличенной на 10-15% массе твердотопливного заряда.

Несмотря на то, что ракета в целом сохранила конструктивное сходство с 9М723, она получила и новые системы наведения: инерциальная навигационная система (INS) с усовершенствованными алгоритмами коррекции; спутниковая навигация (ГЛОНАСС/GPS); технология TERCOM (Terrain Contour Matching), которая позволяет использовать данные рельефа для обхождения систем противовоздушной обороны (ПВО); радиолокационное наведение во время терминального участка полета; средства противодействия РЭБ.

ЦПД опровергло информацию. Как пишет ЦПД, информация от Bulgarian Military не соответствует действительности и не имеет никакой реальной подоплеки. В целом это издание и раньше публиковало фейки, как пример, о возможностях России производить 25 "Орешников" ежемесячно.

"Россияне используют это издание для подобных вбросов на англоязычную аудиторию, но с расчетом, что информация попадет и в наше информационное пространство", — пояснил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13174
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