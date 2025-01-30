Стало известно, на когда Россия готовит масштабный ракетный удар по Украине

Россия взяла паузу в массированных ракетных обстрелах Украины, активно используя дроны, в том числе и имитаторы. Однако эта пауза может быть временной, и при определенных условиях ракетные атаки могут возобновиться, отметил в эфире ТСН военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Ракетный удар

По его словам, сочетание двух ключевых факторов — сложных погодных условий, создающих значительную нагрузку на энергосистему и массированных атак дронами и ракетами — может привести к энергетическому коллапсу. Это, как считает Кремль, может вынудить украинские власти пойти на переговоры.

Как подчеркнул Селезнев, все ультимативные требования России относительно капитуляции Украины категорически отвергаются. Однако ситуация может измениться, если энергосистема страны испытывает серьезные повреждения, добавил он.

По его словам, теплая зима позволяет Украине стабильно проходить этот период без масштабных отключений. Однако, если температура существенно снизится, нагрузка на систему возрастет, что может вызвать веерные отключения.

"Эксперты по энергетике говорят, что температура минус 10 даже без отсутствия ракетно-дроновых атак может привести к веерным отключениям, к подаче электроэнергии по графику. При условии, что с 5 по 10 февраля могут начаться морозы, следует рассматривать все это как серьезный риск для нас. Проблема есть, не стоит надеяться на готовность врага обезопасить гражданское население Украины. Враг коварен, действует таким образом, чтобы доставить нам немалые проблемы", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на то, что у России есть значительные запасы ракет, и их производство продолжается. По данным украинской разведки, на три недели назад россияне накопили около 1400 ракет. Враг имеет достаточно ресурсов для новых массированных ударов по всей территории Украины, подчеркнул Селезнев.

Он также предположил, что россияне во время будущих атак, вероятно, будут наносить удары по уже разведанным целям — объектам энергетики, военной инфраструктуре и другим стратегически важным объектам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему в течение последнего времени РФ не била ракетами по Украине.



