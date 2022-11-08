logo

BTC/USD

19023.16

ETH/USD

1406.66

LTC/USD

63.43

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

39.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украине отменили ввозную пошлину и НДС на генераторы и обогреватели
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине отменили ввозную пошлину и НДС на генераторы и обогреватели

Кабмин отменил ввозную пошлину и налог на добавленную стоимость на генераторы, обогреватели и аккумуляторы

сегодня, 19:17
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

В Украине отменили ввозную пошлину и налог на добавленную стоимость на генераторы, обогреватели и аккумуляторы. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщают "Комментарии", ссылаясь на его выступление в Кабмине.

В Украине отменили ввозную пошлину и НДС на генераторы и обогреватели

В Украине отменили ввозную пошлину и НДС на генераторы и другие (фото из открытых источников)

"Это важно, чтобы сейчас ускорить ремонты, улучшить снабжение светом и теплом, удовлетворить спрос населения, а также снизить цены на соответствующую продукцию", — сказал премьер-министр Шмигаль.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шмигаль дал ответ — готова ли Украина начать отопительный сезон . Жилищный фонд на 100% готов к старту отопительного сезона. При этом речь идет о населенных пунктах, расположенных в тылу, подальше от той линии, где проходит фронт. Такое заявление сделал глава правительства Денис Шмигаль. Премьер-министр отметил, что российские захватчики не перестают обстреливать критическую инфраструктуру. Больше всего ударов приходится на объекты энергетики. Несмотря на этот террор Украина продолжает подготовку к отопительному сезону, ускоряется в темпах подготовки.

Также "Комментарии" писали о том, что Шмигаль обратился к украинцам с просьбой готовиться к сложной зиме . Как отмечает глава правительства, соотечественники должны подготовиться к тяжелой зиме и приобрести в запасе все необходимое. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, жители Украины должны срочно позаботиться о себе и иметь в запасе необходимые вещи. Как сообщает чиновник, представители правительства продолжают вести договоренности с зарубежными партнерами о том, чтобы увеличить поставки оборудования, чтобы восстановить инфраструктуру. Еще правительство ведет переговоры о поставках мобильных источников питания и обогрева.

 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=873934883778007
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!