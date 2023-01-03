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В Украине отключили один из энергоблоков АЭС: известная причина

"Энергоатом" выводит один из энергоблоков атомной электростанции в плановый капитальный ремонт

сегодня, 16:45
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Автор:

Лиля Воробьева

"Энергоатом" переводит на плановый капитальный ремонт один из энергоблоков атомной электростанции. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на сообщения компании.

В Украине отключили один из энергоблоков АЭС: известная причина

"Энергоатом" отключил один из энергоблоков АЭС (фото из открытых источников)

"Сегодня, 3 января 2023, один из энергоблоков ГП НАЭК "Энергоатом" для обеспечения ядерной и радиационной безопасности по условиям лицензии выводится в плановый капитальный ремонт, которые осуществляют раз в четыре года", — говорится в официальном сообщении.

В предприятии пояснили, что во время ремонта осуществляется полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, предупредительный ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива.

Следовательно, в украинской энергосистеме в ближайшее время будет работать восемь энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной Украине территории.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Минэнерго рассказали, сколько еще в Украине свет будет по графику. В Украине до конца отопительного сезона 2023 будут действовать графики отключения электроэнергии. Однако энергетики будут делать все возможное, чтобы их контролировать. По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы графики отключения электроэнергии были контролируемыми. Но из-за "значительных повреждений как генерации, так и систем передачи электроэнергии" отключения будут происходить до конца отопительного сезона. По его словам, профильное ведомство имеет решение для дальнейшей безопасности как энергообъектов, так и технической балансировки системы.

 



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Источник: https://t.me/energoatom_ua/11384
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