В Украине останавливают мобилизацию одной категории граждан

Профильный комитет Верховной Рады единогласно поддержал законопроект 11379-д, который останавливает мобилизацию юношей в возрасте 18-25 лет. Как отметил нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, этот законопроект должен голосоваться в Верховной Раде уже завтра или после завтра.

Мобилизация в Украине

"Но сегодня состоялось какое-то совещание и очень интересно, какие решения были приняты? И конкретно когда мы уже остановим эту мобилизацию 18-25-летних? Стефанчук ответил, что сегодня действительно было совещание, но все детали он озвучить не может. Принято решение, что будет официальный приказ, чтобы остановить мобилизацию 18-25-летних, пока законопроект на рассмотрении. А тех, кого успели мобилизовать, чтобы они не были отправлены на штурмовые действия", — сообщил Гончаренко.

По его словам, Стефанчук согласился, что вопрос демобилизации мужчин до 25 лет требует немедленного решения, впрочем, нужно подумать, кем их заменить в армии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в конце июля народный депутат Ирина Фриз сообщила о правовой коллизии, решение которой блокируется. По ее словам, речь идет о мобилизации лиц, не достигших 25-летнего возраста. Как подчеркивала народная избранница, после принятия ряда законопроектов по мобилизации стало известно о случаях, когда после изменения статуса частично непригодного мобилизуют лиц до 25 лет. Например, при обновлении данных в ТЦК некоторых студентов, которые заканчивают бакалавриат и зарегистрированы на экзамены в магистратуру, имея временное удостоверение военнообязанного, выданное как ограниченно пригодному, направляют на ВЛК, а после прохождения ее юношей мобилизовали в ряды армии.



