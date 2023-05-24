В Украине опубликовали фото "убитого" и "тяжело раненного" Залужного

На протяжении сегодняшнего дня российские информационные агентства со ссылкой на свои "источники" сообщали, что в ходе ракетной атаки на Херсонщину в начале мая россиянами якобы тяжело ранен главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Якобы ему сделали трепанацию черепа и он не может руководить контрнаступлением, которое-де из-за этого и задерживается.

Валерий Залужный и Алена Шевцова

Причем, ранее росСМИ сообщали и вовсе о гибели Залужного.

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В ответ фото с Валерием Залужным сегодня опубликовала советник Командования Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова. Она передала главнокомандующему памятный сувенир от летчиков армейской авиации.

Перед этим сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что "Президент Украины, верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10.00 заслушал на Ставке доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки" – написал Алексей Данилов в Twitter. Секретарь СНБО подкрепил свой твит подмигивающим смайликом.

Видимо, Алексей Данилов намекнул, что заявление росСМИ о ранении Залужного — фейк .

Тем временем, президент Казахстана заявил, что Лукашенко и Путин создали одно государство и это "проблема".

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