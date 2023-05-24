logo

BTC/USD

26403.77

ETH/USD

1804.08

LTC/USD

85.72

USD/UAH

37.42

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украине опубликовали фото "убитого" и "тяжело раненного" Залужного
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине опубликовали фото "убитого" и "тяжело раненного" Залужного

Российские пропагандисты сначала распространяли фейк о гибели Валерия Залужного, потом о якобы его тяжелом ранении

сегодня, 23:31
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

На протяжении сегодняшнего дня российские информационные агентства со ссылкой на свои "источники" сообщали, что в ходе ракетной атаки на Херсонщину в начале мая россиянами якобы тяжело ранен главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Якобы ему сделали трепанацию черепа и он не может руководить контрнаступлением, которое-де из-за этого и задерживается.

В Украине опубликовали фото "убитого" и "тяжело раненного" Залужного

Валерий Залужный и Алена Шевцова

Причем, ранее росСМИ сообщали и вовсе о гибели Залужного.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В ответ фото с Валерием Залужным сегодня опубликовала советник Командования Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова. Она передала главнокомандующему памятный сувенир от летчиков армейской авиации.

Перед этим сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что "Президент Украины, верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10.00 заслушал на Ставке доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки" – написал Алексей Данилов в Twitter. Секретарь СНБО подкрепил свой твит подмигивающим смайликом. 

Видимо, Алексей Данилов намекнул, что заявление росСМИ о ранении Залужного — фейк .

Тем временем, президент Казахстана заявил, что Лукашенко и Путин создали одно государство и это "проблема".

Стало известно о массовой сдаче россиян в плен.

А Пугачева закрыла свой последний бизнес в России. У Примадонны больше нет дохода на территории страны-агрессора. 

В российских медиа обсуждается сообщение, что Алла Пугачева избавилась от своего бизнеса в РФ. В частности, в России знаменитость уже не проживает больше года – с начала полномасштабного вторжения звезда вместе с мужем и детьми переехала в Израиль.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!