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Ткачик Олеся
Атаки Службы безопасности Украины по складам в России лишают российских военных ресурсов для продолжения войны и уже вызвали нехватку боеприпасов на фронте. Как отметил в эфире 24 канала политолог Тарас Загородний, все больше российских предприятий оказывается под двойным давлением — санкциями со стороны Запада и ударами дронов от СБУ.
Переговоры Украины и РФ
При этом, как подчеркнул эксперт, трудно точно определить, какие санкции более эффективны. По его мнению, американские финансовые меры и удары дронов СБУ действуют вместе и взаимно усиливают эффект.
Он также добавил, что постоянные удары по российским военным объектам приводят к истощению запасов врага. По его словам, к примеру, в прошлом месяце склады взрывались по всей России. Масштабные атаки дронов СБУ уже создали дефицит снарядов на фронте. Хотя полного паритета еще нет, ситуация значительно улучшилась по сравнению с тем, что было в начале атак, добавил Загородний.
При этом политолог считает, что каждый уничтоженный на российской территории боеприпас — это боеприпас, который не упадет на украинскую землю.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ЕС высмеяли "СВО" и заявили, что Путин действительно не хочет переговоров и мира с Украиной.
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