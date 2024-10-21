В Украине назвали «лучшего переговорщика», которого можно отправить в Россию

Атаки Службы безопасности Украины по складам в России лишают российских военных ресурсов для продолжения войны и уже вызвали нехватку боеприпасов на фронте. Как отметил в эфире 24 канала политолог Тарас Загородний, все больше российских предприятий оказывается под двойным давлением — санкциями со стороны Запада и ударами дронов от СБУ.

Переговоры Украины и РФ

При этом, как подчеркнул эксперт, трудно точно определить, какие санкции более эффективны. По его мнению, американские финансовые меры и удары дронов СБУ действуют вместе и взаимно усиливают эффект.

"Впрочем, одно преимущество у наших санкций есть. Их не обойдешь, и с третьими странами не договоришься. Лучший переговорщик, которого мы можем сегодня отправить в Россию – это дрон от СБУ", — отметил политолог.

Он также добавил, что постоянные удары по российским военным объектам приводят к истощению запасов врага. По его словам, к примеру, в прошлом месяце склады взрывались по всей России. Масштабные атаки дронов СБУ уже создали дефицит снарядов на фронте. Хотя полного паритета еще нет, ситуация значительно улучшилась по сравнению с тем, что было в начале атак, добавил Загородний.

При этом политолог считает, что каждый уничтоженный на российской территории боеприпас — это боеприпас, который не упадет на украинскую землю.

"КАБ, не упавший в Харькове или Запорожье. Снаряд, который вместо прилета по позициям ВСУ порадовал фейерверком жителей российской глуши. Такие мощные взрывы за тысячи километров от фронта имеют значительный психологический эффект. Перенос войны на территорию врага, безусловно, приближает окончание войны" , – подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ЕС высмеяли "СВО" и заявили, что Путин действительно не хочет переговоров и мира с Украиной.



