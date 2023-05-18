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В Украине нашел свою смерть известный рашист

Он пошел на войну "добровольцем"

сегодня, 15:59
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Автор:

Константин Куликов

Один из авторов команды КВН и популярного российского шоу "Уральские пельмени", бард Игорь Истомин погиб на войне против Украины, церемония прощания с ним состоялась в Екатеринбурге. Об этом, как передают "Комментарии", сообщают росСМИ.

В Украине нашел свою смерть известный рашист

Игорь Истомин

По данным российских СМИ, Истомин ушел воевать за интересы Путина "добровольцем" еще в мае 2022 года, погиб в июне прошлого года. Родным он сказал, что отправился на стройку. В какой-то момент связь с Игорем оборвалась. Он не отвечал на звонки и не пытался выйти на контакт.


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Его тело опознали по ДНК. На момент гибели ему было 55 лет.

Похоронили его с воинскими почестями. 

У Игоря Истомина осталась жена и двое детей. Военный комиссар выступил с сообщением и заявил, что Истомин приставлен "к высокой государственной награде", которая будет вручена его родным.

Напомним, что количество погибших в Украине россиян перевалила за 200 тысяч.

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Сегодня российская певица откровенно поддерживает режим Путина и преступные действия россиян. 



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