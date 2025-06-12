В Украине наконец-то сняли интригу: какую важную цель поразили ВСУ в 40 км от центра Москвы

В ночь на 12 июня украинские защитники поразили в Московской области завод "Резонит", продукцию которого противник использует в собственных ракетах и не только. Об этом говорится в Telegram-канале руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Удар по заводу Резонит. Фото: из открытых источников

В ЦПД отметили, что пораженный "Резонит" в технопарке "Зубово" является жирной целью. Завод расположен около в 40 километрах от центра Москвы.

По информации руководителя ЦПД, на базе технопарка работают предприятия, которые связаны с разработкой и модернизацией: электроники; микросхем; систем навигации; элементов для ракетного и морского вооружения.

Завод "Резонит", в свою очередь, как рассказывает Коваленко, специализируется на изготовлении: многослойных печатных плат; гибких и гибко-жестких плат; высокоточной микроэлектроники.

Платы, которые изготавливаются на "Резоните", интегрируются в системы управления полетом, навигации, наведения и передачи данных. В частности в: ракеты "Искандер", "Калибр", Х-101; дроны "Орлан", "Ланцет", "Куб"; блоки наведения артиллерийских систем.

Читайте также на портале "Комментарии" — в городе Котовск РФ дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, который является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для российской захватнической армии. Предприятие уже не впервые оказывается под ударом. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Сумской области сейчас тяжелые бои, а Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы наносить россиянам максимальные потери. Между тем, в России загорелся завод "Азот" в Тульской области. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.



