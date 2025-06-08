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В России горит важный завод: что там производят

В России горит завод «Азот», являющийся ключевым для российского ВПК

сегодня, 11:15
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Недилько Ксения

В Сумской области сейчас тяжелые бои, а Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы наносить россиянам максимальные потери. Между тем, в России загорелся завод "Азот" в Тульской области. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

В России горит важный завод: что там производят

Иллюстративное фото

По его словам, завод "Азот" в Тульской области — одно из ключевых звеньев российского ВПК.

"Именно здесь изготовляют взрывчатые вещества, в частности тротил, используемый в артиллерийских снарядах, авиационных бомбах и ракетах.

После начала полномасштабного вторжения России предприятие переведено в режим военного времени. "Азот" работает в тесной связке с предприятиями, производящими снаряды, корпуса БПЛА и средства дистанционного минирования", – сообщил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 8 июня около 4:10 Вооруженные Силы РФ нанесли серию авиационных ударов по Харьковщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

В поселке Казачья Лопань КАБ попал в частный жилой дом. Из-под завалов получили мужчину, он получил многочисленные ранения. Вероятно, под завалами находится еще один человек. Поисково-спасательная операция усложнена близким расположением населенного пункта в РФ.

По данным начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, в Казачьей Лопане в результате прямого попадания КАБа в дом погиб 70-летний местный житель, а его 47-летний сын получил серьезные ранения и был госпитализирован в больницу.                                                                                   



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