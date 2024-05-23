В Украине начался «передел» рынка изготовления дронов: какие последствия для фронта

Военный эксперт объяснил, почему в Украине до сих пор не наладили массовое производство беспилотников. В частности, по его словам, проблема в том, что до сих пор нет центрального управления в этом процессе.

Дроны на фронте

По его словам, Силам обороны сейчас нужно 5-10 моделей дронов (от маленьких до больших, под разные задачи), но в большом количестве по низкой цене. При этом он добавляет, что в стране производится примерно 50 моделей дронов, но малыми сериями, с большими накладными расходами, практически без обмена опытом между производителями.

"Производство дронов растянуто между всеми силовыми структурами – каждая имеет своих производителей, рассеяна между четырьмя министерствами и ведомствами, воюющими между собой за бюджеты и преференции",

– подчеркнул эксперт.

При этом, по его информации, преимущество получает не тот дрон, который выиграл конкурс (конкурсы не проводят), или отлично зарекомендовал себя в боях, а удачно продемонстрированный министру, главкому или президенту.

Кроме того, Касьянов добавляет, что часто преференции получает не та компания, которая имеет лучший конструкторский, инженерный, производственный потенциал, и более эффективные разработки, а ближе к центрам принятия решений.

Более того, Касьянов подчеркнул, что компании-производители дронов не могут забронировать от мобилизации своих работников, поскольку все процедуры выписаны таким образом, чтобы максимально затянуть их во времени.

"Фактически сегодня идет передел рынка производителей беспилотников путем мобилизации конкурентов в армию",

– подчеркнул Касьянов.

При этом он добавляет, что вокруг производства дронов очень много пиара, но мало работы.

"За сферу дронов отвечают все, и не отвечает никто конкретно. Поэтому претензии предъявлять некому, судить некого, и просить помощи не у кого",

– подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России похвастались изготовлением нового дрона "Пиранья", который, якобы, может обходить РЭБ.