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В Украине начали производить собственные системы залпового огня (ВИДЕО)

Украинская самодельная технология может быть использована на войне против РФ.

сегодня, 23:50
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Автор:

Slava Kot

В Украине начали производить собственные системы залпового огня (ВИДЕО)

Самодельные системы залпового огня мини-HIMARS. Фото: из открытых источнико

Волонтеры из Винницы создали самодельные системы для запуска снарядов, монтирующих на машины класса пикап. Разработчики назвали свое оружие мини-HIMARS. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на выпуск новостей телеканала 1+1.

Такие мобильные устройства имеют несколько значительных преимуществ – они эффективны в бою и могут быстро менять свою локацию, чтобы не быть обнаруженными. Дальность запуска ракеты по установке мини-HIMARS составляет 20 км. Винницкие волонтеры получают запчасти для своих оружий с захваченной российской техникой, а также покупают у зарубежных партнеров.

Один из волонтеров отмечает преимущества такой разработки. Денис Романовский считает, что не всегда есть необходимость нанести удар полным пакетом снарядов по установке "Град", поэтому в таких целях лучше использовать мини-HIMARS.

При запуске ракет водитель должен оставаться вне машины и управлять процессом, но разработчики системы залпового огня мини-HIMARS работают над усовершенствованием. В перспективе водитель может выпускать снаряды, оставаясь в машине.

Волонтеры работают бесплатно, но на переоборудование и закупку определенных деталей для этой системы залпового огня нужно 100 тыс. грн. на одну машину. В настоящее время спонсирует волонтеров неназванный политический деятель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получила зенитно-ракетные установки которых ждала более шести месяцев. О приезде новых систем заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Также "Комментарии" писали о том, как украинцы видят свое будущее спустя 10 лет. Опрос провел КМИС.



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Источник: https://1plus1.video/tsn-specvypusk/2022/tsn-za-20221106-mini-hajmarsi-dlya-peredovoyi-vzyalisya-viroblyati-avtomajstri-iz-vinnici
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