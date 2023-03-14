В Украине начали продавать зажигалки с изображением расстрелянного военного: люди возмущены (ФОТО)

В сетях предлагают купить товары с изображением расстрелянного героя-военнослужащего Александра Мациевского, которому после смерти присвоено звание Героя Украины. При этом один из магазинов предлагает покупателям зажигалку с изображением Героя.

Россияне расстреляли Александра Мациевского (фото из открытых источников)

Сообщение с изображением "товара" обнародовано в социальных сетях. . Рекламируя зажигалку, продавец называет это "прекрасным аксессуаром", пользуясь которым можно "получить удовольствие". Об этом пишет "УНИАН".

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Это низменное отношение к поступку расстрелянного украинского бойца вызвало ярость у пользователей. Подписчики обрушили рейтинг страницы, где обнародовали фото зажигалки с изображением расстрелянного Героя. Еще оставляли критические комментарии, осуждающие поступок реализаторов.





"Это же какими циничными чудовищами надо быть, чтобы создать зажигалку с портретом погибшего героя. Вас там ничего не жмет? Здравый смысл может? Как можно танцевать на костях?" – написала подписчица.

"Вам мало денег??? Еще на смерти Героя зарабатывать? Позор!" – возмущаются в следующем комментарии.

"Уроды, сегодня человека так жестоко убили, принесли невыразимое горе в семью... А вы решили хайпануть на смерти и слезах. За такое вы не имеете права на существование. Позор и сплошной стыд!" – оставил свое мнение еще один пользователь.

Важно, что после справедливого возмущения пользователей представители торгового заведения принесли извинения. Сообщение о реализации зажигалки удалили.

"Мы публично просим прощения!!! Несколько дней назад мы разместили пост с фотографией зажигалки, изображение на которой возмутило людей. Это изделие не массовое, только есть у одного человека. Мы не должны браться за тот заказ! Должны от него отказаться и вообще не выставлять в интернет фотографию в качестве примера работы. Все посты и фотографии удалены. Мы признаем ошибку и просим прощения!" – написали представители торгового заведения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ВСУ назвали имя расстрелянного рашистами пленника .