В Украине наблюдаются сбои в работе Vodafone: что известно

Украинцы в некоторых регионах могут наблюдать проблемы сбоев мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию в SMS-рассылке от мобильного оператора,

Сбои в работе Vodafone (фото из открытых источников)

"Друзья, из-за повторных атак врага в некоторых регионах Украины отсутствует электроснабжение. Могут возникать временные сложности со связью. Мобильная сеть нуждается в питании и долго не может работать от аккумуляторов", — говорится в сообщении мобильного оператора.

В Vodafone сообщили, что на время работу мобильной сети будут поддерживать дизель-генераторы, но их количество ограничено. Кроме того, в компании заявляют, что уже работают над восстановлением связи, но нестабильная ситуация может продолжаться до устранения повреждений инфраструктуры.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Иран согласился передать России около 1000 баллистических ракет и еще больше дронов-камикадзе. Иран готовит продолжить поставки военной техники в Российскую Федерацию. Иранские военные готовят для перевозки около 1000 баллистических ракет класса "земля-земля" и еще больше дронов-камикадзе. За снабжением такого вооружения внимательно следят Западные партнеры, ведь это будет впервые, когда Исламская Республика передаст России высокоточные управляемые ракеты. Аналитики считают, что такой шаг сможет дать Кремлю значительные преимущества в войне против Украины. CNN утверждает, что иранские военные отправили около 450 своих беспилотных летательных аппаратов в Россию. Именно эти дроны-камикадзе наносят значительный ущерб украинской инфраструктуре.

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