В Украине может начаться партизанская война: о чем Зеленский говорил в Конгрессе США

Глава украинского государства Владимир Зеленский предупредил американских законодателей о возможности партизанской войны в Украине, если Вашингтон не одобрит новый пакет помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg", со ссылкой на собственные источники.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Авторы материала отмечают, что за закрытыми дверями Владимир Зеленский сказал членам Конгресса, что Украина будет призывать в армию мужчин старше 45 лет (призывной возраст в Украине от 18 до 60 лет).

"Bloomberg" также заявляет, что глава государства предупредил, что, возможно, Силам обороны придется прибегнуть к партизанской войне, поскольку военная помощь со стороны союзников "становится все более скудно".

"Президенту Украины не придется возвращаться, чтобы просить о помощи и поддержке", — сказал сенатор Крис Кунс от штата Делавэр, один из ближайших союзников президента США Джо Байдена.

В материале сказано, что законодатели и аналитики считают — у Пентагона есть дополнительные полномочия на $4,6 млрд, которые он может использовать для отправки вооружений из своих запасов, но только $1 для восполнения этих запасов, чего недостаточно для войны такой интенсивности.

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