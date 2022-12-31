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В Украине масштабная воздушная тревога: где уже зафиксировали ракеты

В небе над Украиной уже зафиксированы пролеты ракет

сегодня, 13:17
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Автор:

Кравцев Сергей

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине сегодня, 31 декабря. Украинцев предупреждают об угрозе ракетных ударов и просят не игнорировать сигналы о воздушной тревоги, отправляясь в укрытия. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на карту воздушных тревог.

В Украине масштабная воздушная тревога: где уже зафиксировали ракеты

В Украине масштабная воздушная тревога. Фото: Getty Images

Первым о запуске врагом ракет сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.

"Вижу первую, не ошибся – а жаль", — отметил он.

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена после 12:35. Об угрозе ударов предупредили в южных, восточных, центральных и северных областях.

Также позже появилось сообщение, что уже зафиксирована партия ракет над Сумской областью, которая граничит с Россией. По всей области уже произошло экстренное отключение электроэнергии.

Во многих областях уже превентивные отключения света из-за ракетной угрозы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в 2023 году в войне с РФ Украину ждет переломный момент – продолжит ли агрессор ракетный терроризм. Эксперты озвучили свой прогноз в эксклюзивном интервью нашему изданию.




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:48

Щойно корумповані скінчили нам розповідати про мало ракет на Росії та не часті атаки, як масова ракетна атака. Зе був правий, він завжди наврочить. Саме такі сподіваються розкрадати репарації Росії і на повернення старого життя.

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