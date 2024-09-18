В Украине исчезают иностранцы: кого Россия бросает в мясные штурмы в Луганской области

Россияне посылают иностранных наемников в мясные штурмы в Луганской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки.



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“Государство-агрессор Россия продолжает практики “жуковщины”, используя иностранных наемников в войне против Украины как пушечное мясо. Россияне активно вербуют наемников из Сирии. Наемникам обещают российские паспорта и оплачиваемую работу, после которой немногие возвращаются назад”, — сообщили в ГУР.

Об отношении россиян к наемникам из Сирии свидетельствуют истории Мохаммеда Мансура и Вахида Мурсала Аль-Шибли. Они воевали против Украины в составе 488-го мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии российской оккупационной армии (в/ч 12721).

“В июле 2024 года Мансура в составе отряда из 14 сирийских наемников россияне отправили в атаку вблизи города Сватово Луганской области. Их накрыли огнем украинские воины. Запрос на эвакуацию раненых российские захватчики отвергли и приказали сирийцам продолжить штурм. Получивший ранение Мансур не выполнил приказ россиян и сбежал с поля боя. Остальные отряды наемников были разбиты ― оккупанты оформили их как пропавших без вести”, — сообщили в ГУР.

15 сентября 2024 года сирийские паблики сообщали о смерти своего гражданина во время войны против Украины. Крестьянин Вахид Мурсал Аль-Шибли получил российский паспорт и пошел штурмовать украинские позиции в Луганской области в составе отряда из 7 наемников. Группу разбили, Мурсал получил ранение и скончался из-за отсутствия эвакуации.

В ГУР напомнили, что Россия наладила схему с туристическими фирмами для рекрутинга сирийцев на войну против Украины — сначала бедным людям предлагают работу охранниками в российских нефтяных провинциях, а затем привлекают более высокой зарплатой для участия в "мясных штурмах".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как украинский бизнесмен финансирует войну России против Украины.



