В Украине хотят вручать повестки онлайн: подробности

В парламенте будут рассматриваться вопросы возможностей вручения повесток военнообязанным в их мессенджеры. Об этом сообщил нардеп, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский, выступая на телемарафоне.

В Украине хотят вручать повестки онлайн (фото из открытых источников)

Он отметил, что еще до начала военного вторжения база мобильных номеров украинцев призывного возраста была уже почти готова. Именно поэтому "технические возможности позволяют послать повестку онлайн".

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"На уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки мы рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, сообщение о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, т.е. отправлять повестки онлайн. Пока рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом", — подчеркнул народный депутат.

Вениславский признает, что имеются проблемные вопросы, имеющие отношение к мобилизации.

Как он утверждает, как представитель оборонного комитета Верховной Рады, по причине войны "есть очень много внутренне перемещенных лиц, среди которых многие мужчины призывного возраста, которые могут быть мобилизованы, но поскольку они находятся не по месту регистрации, и не все встали на военный учет по месту фактического проживания есть проблемы с призывом".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему от повестки, изданной в другой области, можно смело отказаться. В Украине продолжает действовать военное положение и, соответственно, продолжается общенациональная мобилизация. Одним из способов вручения повесток является вручение их на блокпостах. При этом есть случай, когда мужчина призывного возраста может смело отказываться от этого документа. Речь идет о тех случаях, когда человек приехал в командировку или по делам в другой регион на время и ему пытаются там вручить повестку.