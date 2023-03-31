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В Украине будут судить бывшего руководителя СБУ

Он возглавил ГБ оккупированной Херсонщины

сегодня, 18:34
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Автор:

Константин Куликов

По материалам СБУ, в Украине будут судить экс-руководителя Службы безопасности времен Януковича, возглавившего карательный орган РФ на оккупированной части Херсонщины. Об этом сообщают "Комментарии".

В Украине будут судить бывшего руководителя СБУ

Екскерівник СБУ очолив ГБ окупованої Херсонщини

По материалам Службы безопасности, в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего руководителя СБУ Александра Якименко. Он причастен к организации массовых репрессий против мирных жителей в захваченной части Херсонской области. С 2014 года экс-чиновник скрывался в РФ, а в начале полномасштабного вторжения помогал оккупантам в войне против Украины, сообщает пресс-служба СБУ. В частности, он был назначен руководителем созданной агрессором "государственной службы безопасности в Херсонской области". В этой должности он выполняет задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению сопротивления в южном регионе. Для этого организует массовые преследования, похищения и пытки местных жителей.


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Ежедневно людей подвергают жестоким пыткам – пытают электрическим током, не дают воду и пищу, а также имитируют расстрел потерпевших. Таким образом, из них пытаются "выбивать" признание в содействии Силам обороны, а после этого предлагают за деньги получить "амнистию".

По данным следствия, в ряды оккупационного органа его руководитель лично привлек еще восьми предателей, принимающих непосредственное участие в пытках мирных жителей.

В настоящее время обвиняемые объявлены в розыск. Продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности, передает СБУ.

Между тем, Путин внес изменения во внешнюю политику РФ, назвав главного врага. Байден озвучил послание к Кремлю. А президент Грузии раскритиковала правительство за то, что оно подыгрывает РФ.



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