logo

BTC/USD

34146.74

ETH/USD

1790.12

LTC/USD

68.11

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украине будут мобилизовать по "ускоренным" правилам
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине будут мобилизовать по "ускоренным" правилам

Соответствующее обращение обнародовано Министерством здравоохранения

сегодня, 17:49
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Министерство здравоохранения совместно с Нацслужбой здоровья уменьшили сроки прохождения военно-врачебных комиссий. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Украине будут мобилизовать по "ускоренным" правилам

Повестка

По новым правилам, теперь предельные сроки проведения исследований и медосмотров военнообязанных сокращены до четырех дней. Кроме того, на проведение каждого лабораторного и инструментального исследования теперь отводится не более трех рабочих дней. Ответственность за организацию ускоренного прохождения медосмотров Минздрав возложил на глав областных военных администраций и руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкомат).


"Они должны организовать рациональные маршруты прохождения ВЛК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры вне очереди", — говорится в сообщении.

Кроме этого, Минздрав сообщил, что сейчас во исполнение решения СНБО продолжаются "перекрестные проверки об обоснованности решений по установлению инвалидности, которые были приняты после 24 февраля 2022 года".

Напомним, что после обнаружения СМИ многочисленных случаев коррупции в ТЦК и СП, самым громким из которых стало дело одесского военкома Борисова, президент поручил проверить деятельность военкомов по всей стране. Вместе с тем СНБО своим решением поручил проверить все решения ВЛК относительно предоставления инвалидности, которые были приняты после 24 февраля 2022 года.

Тем временем, The Independent назвал ТОП-5 претендентов на пост президента РФ после смерти Путина.

Израильская армия наступает в секторе Газа с союзниками: кто помогает ЦАХАЛ.

А СМИ стали известны стартовые составы Барселоны и Реала: какие схемы выбрали тренеры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!