В украинцев изменились минимальные условия, при которых Украина должна идти на переговоры с Россией

В июне несколько политиков заявили о необходимости поиска пути к мирным переговорам с Россией для окончания войны в Украине. Такие сообщения прозвучали как от западных партнеров, так и Владимира Зеленского. Опрос компании Active Group показал, что у украинцев изменились минимальные условия для начала мирных переговоров с Россией.



Минимальные условия для начала мирных переговоров. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, 21,7% украинцев считают, что минимальными условиями для начала мирных переговоров с Россией должен стать полный выход российских войск со всех украинских территорий. Этот показатель на 11,2% ниже, чем в аналогичном опросе, который был проведен в ноябре 2023 года. Тогда 32,9% опрошенных сочли минимальными условиями для переговоров с РФ полный выход российских войск.

Также на 2,4% снизился вариант начала мирных переговоров с уходом российских войск и компенсацией для Украины — 26,4% в 2023 против 24% в 2024 году.

В то же время опросы Active Group свидетельствуют, что возросли варианты для старта переговоров с Россией при уходе войск РФ к линии по состоянию на 24 февраля 2022 года – с 14,6% до 19,2%; при прекращении боевых действий – с 9,4% до 16,7%; без условий, как можно скорее – с 4,6% до 8,7%.

Минимальные условия, по которым Украина должна идти на мирные переговоры с Россией

Напомним, что в июне советники Дональда Трампа представили "мирный план" окончания войны на Украине, если лидер республиканцев победит на выборах. Также о поиске "мирных соглашений" с РФ заявил немецкий политик Фридрих Мерц, а президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что готов продолжить диалог с Путиным.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина избрала дипломатический путь окончания войны и до конца года должна представить мирный план, который будет поддержан большинством мира.