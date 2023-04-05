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В Турции обеспокоены подготовкой контрнаступления Украины и России

В МИД Турции сообщили о своей обеспокоенности из-за предстоящего наступления украинских сил и армии РФ.

сегодня, 17:20
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Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что его страна стремится окончить войну, ведь такая ситуация вредит всем. Однако турецкий политик добавил, что обе страны готовятся к наступательным действиям, и такая ситуация вызывает обеспокоенность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Anadolu.

В Турции обеспокоены подготовкой контрнаступления Украины и России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото из открытых источников

Глава МИД Турции утверждает, что Украина и Россия готовятся к контрнаступлению.


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"Но в ближайший период обе стороны готовятся к серьезному нападению в ближайшие весенние месяцы", – говорит Мевлют Чавушоглу.

Из-за этой ситуации Турция обеспокоена, однако предлагает и дальше быть гарантом мирных переговоров.

"Мы также обеспокоены этим, и мы будем продолжать наши усилия по достижению крепкого мира, обеспечивая границу и территориальную целостность Украины и как можно быстрее сесть за стол переговоров", — говорит министр иностранных дел Турции.

Мевлют Чавушоглу сообщил, что в настоящее время Турция работает над зерновым соглашением, ведь Украина сообщила о ее продлении на 120 дней, в то время как в РФ заявили о 60 днях. Глава МИД Турции указывает, что в настоящее время его страна сотрудничает с ООН, чтобы обеспечить страхование судов, входящих в украинские порты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у побережья Турции отошло судно, следовавшее в Украину.

Также "Комментарии" писали, что из-за украинского зерно ушел в отставку министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик. По его словам, Еврокомиссия не собирается менять условия экспорта украинского зерна, поэтому ему нечего делать на своей должности.



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Источник: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/disisleri-bakani-cavusoglu-israil-guclerinin-mescid-i-aksaya-duzenledigi-baskini-siddetli-bir-sekilde-lanetliyoruz/2864260
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