В Третьей штурмовой заявили, что оккупанты атакуют ее фланги, идут ожесточенные бои за Макеевку

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Ткачик Олеся
Как сообщил Владимир Фокин, командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр, российские захватчики перенесли основные усилия на позиции смежных подразделений. В частности, по его словам, враг наступает на Макеевку и левый фланг, где стоит одна из бригад.
Макеевка
Впрочем, по его словам, для того чтобы расширять свой плацдарм, расширять свой успех враг также проводит штурмы против нашего подразделения, но у нас он пока успеха не имел.
Кстати, как сообщили в ОТУ "Харьков", в Харьковской области наибольшую активность враг проявляет в районе населенного пункта Волчанск. В частности, за прошедшие сутки было пять боеприкосновений, но высока вероятность, что ситуация обострится в ближайшие дни.
Военные отмечают, что в Волчанске враг провел эвакуацию санитарных потерь, осуществил внутреннюю ротацию личного состава и обеспечил передовые позиции боекомплектом и провизией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, где Силы обороны потеряли многие деревни.
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