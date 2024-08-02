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В Третьей штурмовой заявили, что оккупанты атакуют ее фланги, идут ожесточенные бои за Макеевку

Кроме того, враг готовится в ближайшее время опять начать штурм в Волчанске

сегодня, 16:59
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Ткачик Олеся

Как сообщил Владимир Фокин, командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр, российские захватчики перенесли основные усилия на позиции смежных подразделений. В частности, по его словам, враг наступает на Макеевку и левый фланг, где стоит одна из бригад.

"Там враг имеет успех. Причем достаточно столь существенный — враг продвигается вглубь нашей обороны по левому флангу. Поэтому я считаю, что частично силы и средства были переброшены туда, где врагу удается больше. Точно знаю, что у нас на флангах идут ожесточенные бои за Макеевку, которая находится на правом фланге и других населенных пунктах по левому флангу бригады", — сообщил Фокин.

В Третьей штурмовой заявили, что оккупанты атакуют ее фланги, идут ожесточенные бои за Макеевку

Макеевка

Впрочем, по его словам, для того чтобы расширять свой плацдарм, расширять свой успех враг также проводит штурмы против нашего подразделения, но у нас он пока успеха не имел.

Кстати, как сообщили в ОТУ "Харьков", в Харьковской области наибольшую активность враг проявляет в районе населенного пункта Волчанск. В частности, за прошедшие сутки было пять боеприкосновений, но высока вероятность, что ситуация обострится в ближайшие дни.

Военные отмечают, что в Волчанске враг провел эвакуацию санитарных потерь, осуществил внутреннюю ротацию личного состава и обеспечил передовые позиции боекомплектом и провизией.

"В квартале девятиэтажек проводит подготовительные мероприятия по штурмовым действиям. В ходе единичного перемещения осуществляет накопление личного состава в подвальных помещениях для продолжения дальнейших атак позиций сил обороны. В районе населённого пункта Тихе применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, где Силы обороны потеряли многие деревни.




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Источник: https://t.me/weukrainetv/72250
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