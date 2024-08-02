В Третьей штурмовой заявили, что оккупанты атакуют ее фланги, идут ожесточенные бои за Макеевку

Как сообщил Владимир Фокин, командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр, российские захватчики перенесли основные усилия на позиции смежных подразделений. В частности, по его словам, враг наступает на Макеевку и левый фланг, где стоит одна из бригад.





"Там враг имеет успех. Причем достаточно столь существенный — враг продвигается вглубь нашей обороны по левому флангу. Поэтому я считаю, что частично силы и средства были переброшены туда, где врагу удается больше. Точно знаю, что у нас на флангах идут ожесточенные бои за Макеевку, которая находится на правом фланге и других населенных пунктах по левому флангу бригады", — сообщил Фокин.

Макеевка

Впрочем, по его словам, для того чтобы расширять свой плацдарм, расширять свой успех враг также проводит штурмы против нашего подразделения, но у нас он пока успеха не имел.

Кстати, как сообщили в ОТУ "Харьков", в Харьковской области наибольшую активность враг проявляет в районе населенного пункта Волчанск. В частности, за прошедшие сутки было пять боеприкосновений, но высока вероятность, что ситуация обострится в ближайшие дни.

Военные отмечают, что в Волчанске враг провел эвакуацию санитарных потерь, осуществил внутреннюю ротацию личного состава и обеспечил передовые позиции боекомплектом и провизией.

"В квартале девятиэтажек проводит подготовительные мероприятия по штурмовым действиям. В ходе единичного перемещения осуществляет накопление личного состава в подвальных помещениях для продолжения дальнейших атак позиций сил обороны. В районе населённого пункта Тихе применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, где Силы обороны потеряли многие деревни.



