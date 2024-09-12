В Третьей штурмовой сообщили, как воюют бывшие заключенные

Заключенные, воюющие в составе Сил обороны, проявляют себя мотивированно и достойно. Об этом сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, передает портал "Комментарии".

Бывший заключенный на фронте. Фото: Армия Информ

"Можем говорить о том, как проявляют себя бывшие заключенные, попавшие в нашу бригаду. По словам всех наших командиров, в подразделениях которых есть такие бойцы, это очень мотивированный и заряженный личный состав.

Они уже выполняют боевые задания в составе Третьей штурмовой, в том числе принимали участие в наступательных действиях в Харьковской области. В большинстве проявили себя достойно, кроме того, они готовы работать и учиться", – отметил Жорин.

Он не взялся отвечать за ситуацию в других подразделениях, однако по собственному опыту отметил, что дать возможность заключенным защищать свою страну было достаточно удачным решением.

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