В Третьей штурмовой сообщили, что делается на фронте с фортификациями

Война переходит в зимний период, но не в равных условиях для наших войск и оккупантов. Таково мнение заместитель командира Третьей штурмовой бригады майор Максим Жорин.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

"Для пехотинца воевать зимой – это величайший ужас. Кроме того, что динамика боев очень высока, тебя постоянно пытаются убить, еще и погодные условия нужно как-то пережить.

В эту зиму мы входим не в самом лучшем положении. Было бы немного легче, если бы мы заранее занимались инженерно-фортификационными строительствами, однако сегодня в большинстве украинский пехотинец сам вынужден создавать у себя под ногами эти фортификационные сооружения", – отмечает майор.

Он подчеркивает, что все это военные должны делать под обстрелами, штурмами, натиском врага, а скоро – и в мороз.

"А об удобных и тактически выгодных позициях можно даже не упоминать", – добавляет Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На одном из направлений оккупанты готовятся к похолоданию: что делают

Российские войска 2 и 3 ноября продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от города Харькова близ Волчанска и Гатища (к северо-западу от Волчанска), но не продвинулись. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Представитель украинской бригады, действующей на харьковском направлении, заявил, что российские силы пользуются ухудшением погоды для наступления, проводят небольшие пехотные штурмы и укрепляют позиции к северу от Харьковской области перед началом холодного времени года, особенно к северу от города Харькова возле Липцев, где земля начала промерзать.

Владимир Дегтярев сообщил, что российские силы использовали гражданскую технику вместо бронетехники во время последних штурмов и что украинские силы готовят противотанковые укрепления на случай, если Россия накопит силы и средства для будущих наступательных операций на севере Харьковской области.