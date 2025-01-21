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В Третьей штурмовой рассказали, почему у военных на фронте опускаются руки

Максим Жорин предупредил о падении доверия к государству

сегодня, 15:25
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", коррупционные скандалы в абсолютном большинстве без продолжения в виде реального наказания – это самая большая демотивация не только для военных, но и для всего украинского общества. Такое заявление сделал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), подполковник ВСУ Максим Жорин, реагируя на задержание главного психиатра Вооруженных сил, заместителя председателя Центральной ВВК.

В Третьей штурмовой рассказали, почему у военных на фронте опускаются руки

Максим Жорин. Фото из открытых источников

"Когда и так трудно бороться в сегодняшних условиях, общество постоянно наблюдает таких ур**ов, которые наживаются на горе и войне", — отметил боец.

Максим Жорин акцентировал, что доверия к государству никогда не построить, если существует безнаказанность и несправедливость.

"За коррупцию таких масштабов, как у руководителей МСЭК, или этого задержанного главного психиатра ВСУ, нужно давать статью по государственной измене или коллаборационизму. С реальными сроками, полной конфискацией имущества и запретом занимать любые должности в будущем", — подчеркнул военный.

Читайте также на портале "Комментарии" — сотрудники СБУ задержали главного психиатра Вооруженных сил Украины, который также занимает должность заместителя председателя Центральной ВЛК и отвечает за пригодность военных к службе. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что речь идет об Олеге Друзе.

Согласно материалам дела, за время полномасштабной войны этот чиновник незаконно приобрел активы на сумму более 1 миллиона долларов США. При этом он не указал эти активы в своей декларации, оформив их на свою семью и посторонних.

Установлено, что с 2022 по 2024 годы подозреваемый приобрел: частный дом в Обуховском районе Киевской области; 2 квартиры в Киеве; 1 квартиру в Одессе; 2 земельных участка в Обуховском районе; несколько автомобилей BMW, в том числе Х7 2024 г.в., Х7 2022 г.в., Х5 2023 г.в. и Х3 2022 г.в.; другое имущество.




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