В Третьей штурмовой рассказали, почему у военных на фронте опускаются руки

Как передает портал "Комментарии", коррупционные скандалы в абсолютном большинстве без продолжения в виде реального наказания – это самая большая демотивация не только для военных, но и для всего украинского общества. Такое заявление сделал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), подполковник ВСУ Максим Жорин, реагируя на задержание главного психиатра Вооруженных сил, заместителя председателя Центральной ВВК.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

"Когда и так трудно бороться в сегодняшних условиях, общество постоянно наблюдает таких ур**ов, которые наживаются на горе и войне", — отметил боец.

Максим Жорин акцентировал, что доверия к государству никогда не построить, если существует безнаказанность и несправедливость.

"За коррупцию таких масштабов, как у руководителей МСЭК, или этого задержанного главного психиатра ВСУ, нужно давать статью по государственной измене или коллаборационизму. С реальными сроками, полной конфискацией имущества и запретом занимать любые должности в будущем", — подчеркнул военный.

Читайте также на портале "Комментарии" — сотрудники СБУ задержали главного психиатра Вооруженных сил Украины, который также занимает должность заместителя председателя Центральной ВЛК и отвечает за пригодность военных к службе. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что речь идет об Олеге Друзе.

Согласно материалам дела, за время полномасштабной войны этот чиновник незаконно приобрел активы на сумму более 1 миллиона долларов США. При этом он не указал эти активы в своей декларации, оформив их на свою семью и посторонних.

Установлено, что с 2022 по 2024 годы подозреваемый приобрел: частный дом в Обуховском районе Киевской области; 2 квартиры в Киеве; 1 квартиру в Одессе; 2 земельных участка в Обуховском районе; несколько автомобилей BMW, в том числе Х7 2024 г.в., Х7 2022 г.в., Х5 2023 г.в. и Х3 2022 г.в.; другое имущество.



