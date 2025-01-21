logo

BTC/USD

102111.02

ETH/USD

3253.84

LTC/USD

117.13

USD/UAH

42.65

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СБУ задержала главного психиатра ВСУ за незаконное обогащение более чем на 1 млн долларов
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ задержала главного психиатра ВСУ за незаконное обогащение более чем на 1 млн долларов

При этом чиновник не указал эти активы в своей декларации, оформив их на свою семью и посторонних.

сегодня, 10:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сотрудники СБУ задержали главного психиатра Вооруженных сил Украины, который также занимает должность заместителя председателя Центральной ВЛК и отвечает за пригодность военных к службе. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

СБУ задержала главного психиатра ВСУ за незаконное обогащение более чем на 1 млн долларов

Фото: из открытых источников

Отмечается, что речь идет об Олеге Друзе.

Согласно материалам дела, за время полномасштабной войны этот чиновник незаконно приобрел активы на сумму более 1 миллиона долларов США. При этом он не указал эти активы в своей декларации, оформив их на свою семью и посторонних.

Установлено, что с 2022 по 2024 годы подозреваемый приобрел:

·          частный дом в Обуховском районе Киевской области;

·          2 квартиры в Киеве;

·          1 квартиру в Одессе;

·          2 земельных участка в Обуховском районе;

·          несколько автомобилей BMW, в том числе Х7 2024 г.в., Х7 2022 г.в., Х5 2023 г.в. и Х3 2022 г.в.;

  другое имущество.

В ходе обысков у него было обнаружено 152 тысячи долларов США и 34 тысячи евро.

Сейчас готовится уведомление о подозрении по статьям 368-5 (незаконное обогащение) и 366-2 (декларирование недостоверной информации). Ведется расследование по избранию меры пресечения и наложению ареста на имущество подозреваемого.

Портал "Комментарии" уже писал, что работники ДБР во взаимодействии с СБУ заочно сообщили о подозрении в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти народному депутату нескольких созывов Вадиму Новинскому. Также Служба безопасности Украины в субботу 18 января провела обыски у экс-проводящего канала кума Путина Виктора Медведчука Макса Назарова и объявила ему подозрение в оправдании российской агрессии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-holovnoho-psykhiatra-zsu-yakyi-za-chas-povnomasshtabnoi-viiny-rozbahativ-na-ponad-1-mln-dolariv-ssha
Теги:

Новости

Все новости