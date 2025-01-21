СБУ задержала главного психиатра ВСУ за незаконное обогащение более чем на 1 млн долларов

Сотрудники СБУ задержали главного психиатра Вооруженных сил Украины, который также занимает должность заместителя председателя Центральной ВЛК и отвечает за пригодность военных к службе. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Отмечается, что речь идет об Олеге Друзе.

Согласно материалам дела, за время полномасштабной войны этот чиновник незаконно приобрел активы на сумму более 1 миллиона долларов США. При этом он не указал эти активы в своей декларации, оформив их на свою семью и посторонних.

Установлено, что с 2022 по 2024 годы подозреваемый приобрел:

· частный дом в Обуховском районе Киевской области;

· 2 квартиры в Киеве;

· 1 квартиру в Одессе;

· 2 земельных участка в Обуховском районе;

· несколько автомобилей BMW, в том числе Х7 2024 г.в., Х7 2022 г.в., Х5 2023 г.в. и Х3 2022 г.в.;

другое имущество.

В ходе обысков у него было обнаружено 152 тысячи долларов США и 34 тысячи евро.

Сейчас готовится уведомление о подозрении по статьям 368-5 (незаконное обогащение) и 366-2 (декларирование недостоверной информации). Ведется расследование по избранию меры пресечения и наложению ареста на имущество подозреваемого.

Портал "Комментарии" уже писал, что работники ДБР во взаимодействии с СБУ заочно сообщили о подозрении в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти народному депутату нескольких созывов Вадиму Новинскому. Также Служба безопасности Украины в субботу 18 января провела обыски у экс-проводящего канала кума Путина Виктора Медведчука Макса Назарова и объявила ему подозрение в оправдании российской агрессии.