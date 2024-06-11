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В Третьей штурмовой рассказали, кого из новобранцев забирают в пехоту

Военный с позывным Исток рассказал в интервью Украинской правде, кто чаще всего из новобранцев становится пехотинцем.

сегодня, 20:41
Автор:
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Ткачик Олеся
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С началом русско-украинской войны мобилизация в Украине стала ключевым фактором для формирования боеспособной армии, а одним из основных подразделений, куда мобилизуют новобранцев, является пехота. О процессе отбора и составе новобранцев рассказал боец Третьей штурмовой бригады с позывным Истоком.

В Третьей штурмовой рассказали, кого из новобранцев забирают в пехоту

Пехота

По словам бойца, большинство новобранцев пехоты не имеют военного опыта. Они проходят курс молодого бойца, где они обучаются базовым навыкам ведения боевых действий, медицины, тактики и взаимодействия в подразделении. Особое внимание уделяется физической подготовке, ведь выносливость и физическая сила критически важны для пехотинцев.

По словам Истока, в пехоту чаще всего попадают молодые мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, которые отличаются высоким уровнем физической выносливости и гибкостью, что важно во время выполнения боевых задач. Среди новобранцев много тех, у кого есть патриотические мотивы или желание защитить свои земли и страну от агрессора.

Служба в пехоте требует не только физической выносливости, но и психологической стойкости. Исток подчеркивает, что война – это не только физическое противостояние, но и большая психологическая нагрузка. Поэтому новобранцы должны быть готовы к строгим условиям, высокому уровню стресса и необходимости быстро принимать решения в критических ситуациях.

При этом, как отметил военный, одной из основных проблем украинской армии является недостаточная подготовка новобранцев перед отправкой на фронт. Исток считает, что нужно активизировать предвоенную агитацию и улучшить подготовку молодежи еще до вступления в армию. Важно, чтобы потенциальные солдаты имели ясное представление о том, что их ожидает, и были готовы к реалиям военной службы.

Исток также отмечает, что государство должно снизить мобилизационный возраст, привлекать больше молодых людей и создавать условия для их добровольного вступления в армию. Это дозволит сформировывать более мотивированные и подготовленные подразделения, способные отлично делать боевые задачки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что происходит в центрах подготовки военнослужащих.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2024/06/10/7459977/
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