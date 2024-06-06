Что происходит в центрах для обучения новобранцев: сколько отказываются от службы

На самом деле, ситуация с желанием украинских мужчин служить не выглядит, как Апокалипсис, как она описана в соцсетях и СМИ, отмечает волонтер Роман Доник. По его словам, например, среди зашедших на базовую военную подготовку новобранцев только один отказался от прохождения службы по религиозным соображениям.

Обучение новобранцев

Как говорит Доник, в дни приема личного состава часть людей растеряна и напугана. Они не уверены ни в чем. У них закончилась старая жизнь, а новая пугает. Поскольку если почитать и посмотреть новыми в СМИ, то там ад, подчеркивает эксперт.

"Но. Через несколько дней люди обживаются, просто приходит понимание, что это новая жизнь. Такая же полноценная жизнь, просто в других условиях. Просто подготовка к новой работе. Профессиональная подготовка. Люди видят отношение к себе и к своему делу у инструкторов и преподавателей. Люди понимают, что они нам нужны. Мы для них и есть первое отражение государства. И мы о них заботимся. Мы их готовим. Мы относимся к ним с уважением. Они уже наши собратья",

– отмечает Доний.

По его словам, люди просто начинают жить и проживать новую жизнь.

"При чем для многих кардинально меняется их роль и восприятие себя в жизни. Социальные роли меняются. Человек загнан жизнью под плинтус может раскрыться со стороны которого сам от себя не ожидал",

– говорит Доник.

По его словам, весь страх, страх, все нежелание определяется неуверенностью и неопределенностью.

"Они как нагнетаются, так и выветриваются. Нормальные условия проживания, расписание, профессиональная подготовка и полная отдача инструкторского состава, хорошее отношение и ответственный и доброжелательный подход к каждому изменяет отношение человека к ситуации, буквально за несколько дней. Вот и все",

– подчеркнул Доник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, в какой город боятся ехать мужчины, чтобы их "не подстрелить" работники ТЦК.



