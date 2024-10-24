В Третьей штурмовой рассказали, как вся Украина должна поддерживать бойцов

Коррупционные скандалы, уставшие от войны посетители концертов и ресторанов – это все, что демотивирует украинских бойцов, защищающих нашу землю от оккупантов. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады — майор ВСУ Максим Жорин.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

Он отметил, что сейчас сложная ситуация абсолютно на всех участках фронта.

"Раньше мы могли говорить о более спокойных направлениях, куда, например, перебрасывали подразделения в качестве отдыха. Сейчас же п***ы пытаются наступать по всем направлениям, всюду сложно. На некоторых – Покровск, Торецк, Купянск – критично", – отмечает Жорин.

Военный отмечает, что надеяться, что на каком-то городе россия остановится, не нужно. Оккупанты дальше будут развивать продвижение, пока силы и средства будут позволять. А украинская армия, ценой больших усилий и характера, будет сдерживать врага.

"На фоне всего этого главное для всей страны осознать, насколько сейчас тяжело украинскому бойцу и насколько все общество должно поддерживать войско. Все происходящее сегодня – коррупционные скандалы, уставшие от войны посетители концертов и ресторанов – демотивирует солдата. А именно на украинском солдате держится все", – подчеркивает майор.

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