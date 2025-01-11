В Третьей штурмовой рассказали, как разбили придворную армию москвы в Харьковской области

На днях русские войска потеряли колонну техники в Харьковской области. Она состояла из 20 единиц. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Третья штурмовая бригада в Телеграмм.

Штурм россиян на Харьковщине. Фото из открытых источников

"8 и 9 января силами 4-й гвардейской танковой ордена ленина дивизии 1-й танковой армии краснознаменной оккупанты двинулись на позиции бригады, чтобы совершить прорыв", – говорится в сообщении Третьей штурмовой бригады в Телеграмм.

Военные рассказывают, что с ходу часть колонны остановили попаданиями из ПТРК. Бехи и танки сошли с дороги и начали взрываться на минировании. Недобычи атаковали с FPV. Понтонная переправа была разрушена и потоплена танком. Пехоту противника накрыли сбросами и артиллерийскими ударами. Кто выжил – начал отступать.

"Враг про*бил всю колонну, но повторил попытку штурма – бронегруппой сразу из 4 направлений. После поражений бойцами бригады очередная вражеская броня была уничтожена с ПТРК и беспилотными средствами. Дальше – все как в песне", – говорится в сообщении.

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