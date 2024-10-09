В Торецке не стихают бои: военные рассказали, действительно ли россияне в шаге от захвата города

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Кравцев Сергей
В Торецке российские захватчики продолжают продвижение в застройке по улице Центральной. В городе лишь нарастают тяжелые динамичные бои. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.
Бои за Торецк. Фото из открытых источников
Бобовникова отметила, что кроме Торецка, оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ в районе Часового Яра, Нью-Йорка и на Северском направлении.
Говоря о тактике россиян, спикер отметила, что захватчики применяют малые группы и редко используют технику.
Также Анастасия Бобовникова добавила, что против ВСУ воюют преимущественно кадровые пехотные части российской армии, спецподразделения и артиллерия.
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