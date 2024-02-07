В ТЦК заявили, что 16-летние школьники должны приехать в Украину и стать на военный учет: какие угрозы для них

Юноши, которым исполнилось 16 лет, должны прийти в ТЦК и стать на военный учет для получения прописного удостоверения, в частности это касается и тех, кто находится за границей, заявил представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин. Какие могут быть угрозы, если проигнорировать взятие на военный учет.



16-летние должны встать на военный учет. Фото из открытых источников

Майор Роман Истомин рассказал, что ТЦК извещают учебные заведения, а те направляют школьников в военкомат для взятия на учет. Также юноши, которые находятся за границей должны вернуться в Украину.

"Мы, ТЦК не извещаем какими-либо повестками на улице этих юношей, не извещаем по адресам проживания, мы работаем в своем штатном режиме. Мы не будем посылать письма за границу о том, что он должен явиться. Он должен прибыть в Украину, если он до сих пор гражданин Украины, он подлежит прописке", — отметил представитель Полтавского ТЦК.

По словам юриста Юрия Ночовного в случае неявки в ТЦК, ребята будут нести административную ответственность.

"Если лицо не прибывает или не может объяснить, почему оно не прибыло в определенный срок, оно будет нести административную ответственность. Это от 510 гривен до 850 гривен. В случае повторного нарушения штраф может вырасти до 1700 гривен", — рассказал Ночовный.

Юрист добавил, что если у 17-летнего юноши отсутствует прописное удостоверение, то его не выпустят за границу, пока он не будет взят на военный учет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше ответили, будут ли депортировать украинцев на войну.

Также "Комментарии" писали, имеют ли ТЦК право проверять документы и физически задерживать граждан.