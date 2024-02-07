В ТЦК заявили, что 16-летние школьники должны приехать в Украину и стать на военный учет: какие угрозы для них

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Slava Kot
Юноши, которым исполнилось 16 лет, должны прийти в ТЦК и стать на военный учет для получения прописного удостоверения, в частности это касается и тех, кто находится за границей, заявил представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин. Какие могут быть угрозы, если проигнорировать взятие на военный учет.
16-летние должны встать на военный учет. Фото из открытых источников
Майор Роман Истомин рассказал, что ТЦК извещают учебные заведения, а те направляют школьников в военкомат для взятия на учет. Также юноши, которые находятся за границей должны вернуться в Украину.
По словам юриста Юрия Ночовного в случае неявки в ТЦК, ребята будут нести административную ответственность.
Юрист добавил, что если у 17-летнего юноши отсутствует прописное удостоверение, то его не выпустят за границу, пока он не будет взят на военный учет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше ответили, будут ли депортировать украинцев на войну.
Также "Комментарии" писали, имеют ли ТЦК право проверять документы и физически задерживать граждан.
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