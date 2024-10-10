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В ТЦК рассказали, как попасть на военную службу в тылу

В ТЦК посоветовали, как выбрать воинскую часть и проходить службу в тылу

сегодня, 14:42
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Автор:
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Slava Kot

Начальник отдела рекрутинга и комплектования Закарпатского ОТЦК и СП Сергей Шахлевич рассказал о преимуществах военной службы по контракту в ВСУ. По его словам, контрактная служба позволяет выбрать специальность и часть самостоятельно, в том числе на тыловые должности.

В ТЦК рассказали, как попасть на военную службу в тылу

В ТЦК рекомендуют подписывать контракт с ВСУ. Фото из открытых источников

Как сообщает Mukachevo.net, во время брифинга в Ужгородском пресс-клубе представитель Закарпатского ОТЦК и СП Сергей Шахлевич указал на преимущества контрактной военной службы.

"Подписание контракта с Вооруженными Силами Украины открывает перед будущими военными больше возможностей, чем призыв по мобилизации", — отметил Шахлевич.

Шахлевич указывает, что на контрактной службе у военнослужащего есть возможность самому выбирать специальность и подразделение, в котором есть желание служить. Кроме того, это возможность попасть на военную службу в тылу. По словам представителя ТЦК в Закарпатской области ищут добровольцев на должности в тыловых частях и в частях специального транспорта.

"Те, кто не ожидает повестки, сами могут выбирать военную часть, которая нравится. Ведь военная служба по мобилизации, где есть государственное распределение, такого предложить не может", — отмечает представитель ТЦК.

Кроме того, Шахлевич подчеркнул, что контрактники имеют возможность изменить профессию, если обратятся в учебные центры.

Поиск должностей предлагают осуществлять на сайтах:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда повестка от ТЦК спасла жизнь мужчине.

Также "Комментарии" писали о начальнике Одесского военкомата, который рассказал о зарплатах в ТЦК.



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