В ТЦК нашли способ, как быстро раздать повестки и не искать уклонистов

Работники ТЦК вместо поиска уклонистов приходят на предприятие и через пол дня выполняют трехмесячную норму раздачи повесток для мобилизации, утверждает президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.



Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

При обсуждении вопроса экономического бронирования на форуме ЭП "Украинский экспорт: окно открывается?" бизнес-ассоциации призвали правительство создать механизмы экономического бронирования по отношению к работникам предприятий. По их словам, работники ТЦК вместо поиска уклонистов могут вручать повестки на предприятиях.

"ТЦК идет не искать уклонистов, а приходит на рабочее предприятие, стоит на проходной и за пол дня выполняет норму за 2-3 месяца", — заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По словам представителей бизнеса, на некоторых из их предприятий, которые признаны критически важными, мобилизовано в среднем 20% персонала. В качестве примера Каленков приводит "Метинвест", где мобилизовано 10 тысяч рабочих и завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге — мобилизовано 3,5 тысячи человек персонала.

"Наши предприятия создают много рабочих мест в других отраслях и других регионах присутствия. Одно рабочее место в нашей отрасли создает восемь в других отраслях", – утверждает Каленков.

Первый заместитель генерального директора "Интерпайпа" Денис Морозов указывает, что компания может забронировать лишь до 50% работников, что затрудняет работу. В силу таких условий предприниматели призвали изменить модель бронирования для работников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в правительстве назвали сколько денег в бюджет может принести экономическое бронирование.

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