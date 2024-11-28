В ТЦК боятся репрессий: The Telegraph о скандальных подробностях силовой мобилизации

Сотрудник ТЦК анонимно рассказал изданию The Telegraph, как проводят мобилизацию на улицах, сообщает портал "Комментарии". Военный представился Артемом и согласился прокомментировать ситуацию при условии неразглашения его родного города из-за опасений репрессий.

Фото портал "Комментарии"

После короткого инструктажа команда Артема решает, куда идти: некоторых отправляют в кафе, рестораны, даже ночные клубы – туда, где могут встретиться молодые люди боевого возраста.

“Иногда это все равно, что иметь дело с загнанной в угол крысой. Они продолжают сражаться даже в машине. Сопротивляющиеся всегда угрожают отомстить нашим ребятам или их семьям”, – рассказал он по методам мобилизации.

Многие мужчины в Украине уже стоят на военном учете страны. Но другие уже почти три года уклоняются от выполнения требования, надеясь, что их не заберут, чтобы не вернуться с передовой изуродованными или в мешках для трупов, как и многие их соотечественники.

Артем сказал, что каждое утро офицеры ТЦК собираются для ежедневного совещания, прежде чем разойтись по разным районам его города, чтобы начать свою работу. Некоторые офицеры идут на военные контрольно-пропускные пункты в ключевых точках въезда и выезда из города, тогда как другие патрулируют другие улицы и останавливают всех мужчин, которых они встречают.

По словам Артема, когда он только начал работать в ТЦК, он не останавливал мужчин, которые казались "очевидно слабыми", но сейчас он останавливает всех.

"Раньше мы разрешали людям идти домой и паковать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Они иногда скрываются и не показываются. В зависимости от ситуации нам приходится конфисковать их телефоны", — сказал он.

Артем объяснил, что раньше жалел мужчин, которых так мобилизовали, а сейчас "овладел своими эмоциями". “Теперь для меня это просто работа. У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я. Я считаю, что лучше работать на ТЦК, чем укрываться от него”, — объяснил он.

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