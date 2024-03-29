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В Тайване объяснили, почему отказ США от помощи Украине может привести к катастрофе

Глава МИД Тайваня заявил, что помощь США Украине имеет решающее влияние на сдерживание Китая

сегодня, 10:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что отказ США от помощи Украине приведет к усилению позиции Китая и повлияет на его решение вторгнуться в Тайвань. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

В Тайване объяснили, почему отказ США от помощи Украине может привести к катастрофе

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Ву обратил внимание, что победа России в войне против Украины подтолкнет Китай в его агрессии против Тайваня и усилит пропаганду из Пекина о том, что Соединенные Штаты являются ненадежным партнером.

"Когда люди спрашивают нас, нормально ли это, что Соединенные Штаты оставляют Украину, ответ — нет, потому что мир работает не черно-белым способом, мир взаимосвязан", — сказал дипломат.

Если Россия сможет оккупировать большую часть Украины и претендовать на победу, добавил тайваньский дипломат, "это будет рассматриваться как победа авторитарных государств, потому что Россия, Китай, Северная Корея и Иран сейчас связаны между собой".

Глава МИД Тайваня подчеркнул, если Вашингтон отвернется от Украины, Китай "воспримет это как намек", что, если он продолжит агрессию против Тайваня, "Соединенные Штаты и их союзники отступят".                                                                       

По словам дипломата, китайские чиновники думают подумают: "Поскольку Россия могла это сделать, мы также можем это сделать".

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Источник: https://www.nytimes.com/2024/03/28/us/politics/taiwan-china-ukraine-aid.html
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