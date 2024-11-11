В такой ситуации Украина не была с февраля 2022 года: на Западе бьют тревогу

С 1 сентября украинская столица подвергается постоянным атакам российских беспилотников. Ударные дроны РФ летатят на Киев почти каждую ночь. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что с одной стороны россияне усиливают воздушные атаки дронами по Киеву. А, с другой стороны, усиливают наступление на востоке Украины с цель максимально продвинуться на Донбассе.

СМИ отмечает, пессимистические прогнозы изменили тон среди союзников Украины, которые теперь больше рассуждают о том, что Киеву следует соглашаться на переговоры как можно скорее, ведь о победе в войне теперь речь не идет.

Рим Монтаз из Фонда Карнеги за международный мир отметил, что "существует растущий тихий консенсус, что переговоры, которые могут включать временную потерю суверенитета над некоторыми территориями, являются единственным способом завершить эту войну".

"Киев находится в одной из самых слабых точек с февраля 2022 года, и перспектива таких переговоров является политическим минным полем для Зеленского", – говорит эксперт.

"CNN" подчеркивает, победа, которую украинское правительство определяет, как полное освобождение территории от российских войск, многие считают недостижимой.

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